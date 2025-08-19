KurseKategorien
VSCO: Victorias Secret & Co

27.52 USD 0.50 (1.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VSCO hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.75 bis zu einem Hoch von 27.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Victorias Secret & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
26.75 27.71
Jahresspanne
13.78 48.73
Vorheriger Schlusskurs
27.02
Eröffnung
27.18
Bid
27.52
Ask
27.82
Tief
26.75
Hoch
27.71
Volumen
3.969 K
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
21.55%
6-Monatsänderung
49.16%
Jahresänderung
8.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K