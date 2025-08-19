Währungen / VSCO
VSCO: Victorias Secret & Co
27.52 USD 0.50 (1.85%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VSCO hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.75 bis zu einem Hoch von 27.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Victorias Secret & Co-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VSCO News
Tagesspanne
26.75 27.71
Jahresspanne
13.78 48.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.02
- Eröffnung
- 27.18
- Bid
- 27.52
- Ask
- 27.82
- Tief
- 26.75
- Hoch
- 27.71
- Volumen
- 3.969 K
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 21.55%
- 6-Monatsänderung
- 49.16%
- Jahresänderung
- 8.18%
