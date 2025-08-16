Valute / VSCO
VSCO: Victorias Secret & Co
26.62 USD 0.90 (3.27%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VSCO ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.25 e ad un massimo di 27.60.
Segui le dinamiche di Victorias Secret & Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VSCO News
Intervallo Giornaliero
26.25 27.60
Intervallo Annuale
13.78 48.73
- Chiusura Precedente
- 27.52
- Apertura
- 27.55
- Bid
- 26.62
- Ask
- 26.92
- Minimo
- 26.25
- Massimo
- 27.60
- Volume
- 4.020 K
- Variazione giornaliera
- -3.27%
- Variazione Mensile
- 17.58%
- Variazione Semestrale
- 44.28%
- Variazione Annuale
- 4.64%
20 settembre, sabato