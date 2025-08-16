QuotazioniSezioni
Valute / VSCO
VSCO: Victorias Secret & Co

26.62 USD 0.90 (3.27%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VSCO ha avuto una variazione del -3.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.25 e ad un massimo di 27.60.

Segui le dinamiche di Victorias Secret & Co. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
26.25 27.60
Intervallo Annuale
13.78 48.73
Chiusura Precedente
27.52
Apertura
27.55
Bid
26.62
Ask
26.92
Minimo
26.25
Massimo
27.60
Volume
4.020 K
Variazione giornaliera
-3.27%
Variazione Mensile
17.58%
Variazione Semestrale
44.28%
Variazione Annuale
4.64%
20 settembre, sabato