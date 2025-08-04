Валюты / VSCO
VSCO: Victorias Secret & Co
26.28 USD 1.48 (5.33%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VSCO за сегодня изменился на -5.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.28, а максимальная — 27.52.
Следите за динамикой Victorias Secret & Co. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VSCO
Дневной диапазон
26.28 27.52
Годовой диапазон
13.78 48.73
- Предыдущее закрытие
- 27.76
- Open
- 27.52
- Bid
- 26.28
- Ask
- 26.58
- Low
- 26.28
- High
- 27.52
- Объем
- 4.737 K
- Дневное изменение
- -5.33%
- Месячное изменение
- 16.08%
- 6-месячное изменение
- 42.44%
- Годовое изменение
- 3.30%
