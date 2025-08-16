FiyatlarBölümler
VSCO: Victorias Secret & Co

26.62 USD 0.90 (3.27%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VSCO fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 26.25 ve Yüksek fiyatı olarak 27.60 aralığında işlem gördü.

Victorias Secret & Co hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
26.25 27.60
Yıllık aralık
13.78 48.73
Önceki kapanış
27.52
Açılış
27.55
Satış
26.62
Alış
26.92
Düşük
26.25
Yüksek
27.60
Hacim
4.020 K
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
17.58%
6 aylık değişim
44.28%
Yıllık değişim
4.64%
