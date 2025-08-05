Divisas / VIRT
VIRT: Virtu Financial Inc - Class A
35.17 USD 0.22 (0.62%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VIRT de hoy ha cambiado un -0.62%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.81, mientras que el máximo ha alcanzado 35.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtu Financial Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
34.81 35.70
Rango anual
29.82 45.73
- Cierres anteriores
- 35.39
- Open
- 35.59
- Bid
- 35.17
- Ask
- 35.47
- Low
- 34.81
- High
- 35.70
- Volumen
- 1.498 K
- Cambio diario
- -0.62%
- Cambio mensual
- -15.09%
- Cambio a 6 meses
- -7.01%
- Cambio anual
- 12.04%
