VIRT: Virtu Financial Inc - Class A
35.21 USD 0.04 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIRT hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.02 bis zu einem Hoch von 35.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtu Financial Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
35.02 35.50
Jahresspanne
29.82 45.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.17
- Eröffnung
- 35.34
- Bid
- 35.21
- Ask
- 35.51
- Tief
- 35.02
- Hoch
- 35.50
- Volumen
- 1.087 K
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- -14.99%
- 6-Monatsänderung
- -6.90%
- Jahresänderung
- 12.17%
