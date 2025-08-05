Валюты / VIRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VIRT: Virtu Financial Inc - Class A
35.39 USD 0.79 (2.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VIRT за сегодня изменился на -2.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.24, а максимальная — 36.29.
Следите за динамикой Virtu Financial Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VIRT
- Why Virtu Financial (VIRT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Here's Why Virtu Financial (VIRT) is a Strong Value Stock
- Jefferies lowers Virtu Financial stock price target to $49 on volatility decline
- Should Value Investors Buy Virtu Financial (VIRT) Stock?
- Buy 5 Stocks to Stay Safe in Wall Street's Historically Worst Month
- IREN Shares Jump 26% Despite Q4 Earnings Miss, Revenues Surge Q/Q
- VIRT or BAM: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Bread Financial Stock Near 52-Week High: What Should Investors Do?
- Virtu Financial (VIRT) Down 4% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Virtu Financial (VIRT) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Should Value Investors Buy Virtu Financial (VIRT) Stock?
- Gold-backed ETC securities issue announced by Amundi Physical Metals
- Amundi Physical Metals issues new tranche of gold ETC securities
- VIRT or MCO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Circle Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Decline
- Zacks.com featured highlights include Carpenter Technology, Virtu Financial and Root
- 3 Momentum Anomaly Stocks to Buy as Markets Look Beyond Tariffs
- Blue Owl Capital's Q2 Earnings Beat on Strong Investment Results
- Amundi Physical Metals plc issues new tranche of gold ETC securities
- Virtu Financial Shares Down 3.6% Despite Q2 Earnings Beat
- MetLife Q2 Earnings Lag Estimates on Soft MetLife Holdings Unit
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- FIS Q2 Earnings Meet Estimates on Strong Banking Solutions Unit
- Euronet Q2 Earnings Fall Short of Estimates on Elevated Expenses
Дневной диапазон
35.24 36.29
Годовой диапазон
29.82 45.73
- Предыдущее закрытие
- 36.18
- Open
- 36.29
- Bid
- 35.39
- Ask
- 35.69
- Low
- 35.24
- High
- 36.29
- Объем
- 2.663 K
- Дневное изменение
- -2.18%
- Месячное изменение
- -14.56%
- 6-месячное изменение
- -6.43%
- Годовое изменение
- 12.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.