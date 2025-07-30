Divisas / VERX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VERX: Vertex Inc - Class A
25.13 USD 0.39 (1.53%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VERX de hoy ha cambiado un -1.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.86, mientras que el máximo ha alcanzado 26.50.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vertex Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERX News
- Vertex, Inc. (VERX) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Vertex en la Conferencia de Goldman Sachs: Movimientos estratégicos en facturación electrónica e IA
- Vertex en conferencia de Goldman Sachs: Movimientos estratégicos en facturación electrónica e IA
- Vertex at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in E-Invoicing and AI
- Vertex stock hits 52-week low at $24.45 amid challenging year
- Vertex: Risks Remain After Price Reset (Rating Upgrade) (NASDAQ:VERX)
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Vertex stock price target maintained at $50 by Citizens JMP
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- These Analysts Slash Their Forecasts On Vertex After Q2 Results - Vertex (NASDAQ:VERX)
- Stifel lowers Vertex stock price target to $25 amid macro softness
- DA Davidson assumes coverage on Vertex stock with Neutral rating
- Vertex stock price target lowered to $30 from $38 at BMO Capital
- Vertex stock price target lowered to $50 by Citizens JMP on mixed earnings
- Vertex, Inc. (VERX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Vertex stock hits 52-week low at 26.5 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About Vertex (VERX) Q2 Earnings
- Vertex (VERX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Vertex earnings beat, revenue was in line with estimates
- AppFolio (APPF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vertex (VERX) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
Rango diario
24.86 26.50
Rango anual
20.89 60.71
- Cierres anteriores
- 25.52
- Open
- 25.41
- Bid
- 25.13
- Ask
- 25.43
- Low
- 24.86
- High
- 26.50
- Volumen
- 5.518 K
- Cambio diario
- -1.53%
- Cambio mensual
- -1.06%
- Cambio a 6 meses
- -28.32%
- Cambio anual
- -35.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B