VERX: Vertex Inc - Class A
25.64 USD 0.51 (2.03%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VERX hat sich für heute um 2.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.31 bis zu einem Hoch von 26.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vertex Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
25.31 26.02
Jahresspanne
20.89 60.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.13
- Eröffnung
- 25.85
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Tief
- 25.31
- Hoch
- 26.02
- Volumen
- 2.557 K
- Tagesänderung
- 2.03%
- Monatsänderung
- 0.94%
- 6-Monatsänderung
- -26.87%
- Jahresänderung
- -33.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K