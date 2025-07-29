КотировкиРазделы
Валюты / VERX
Назад в Рынок акций США

VERX: Vertex Inc - Class A

25.52 USD 1.56 (6.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VERX за сегодня изменился на 6.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 25.64.

Следите за динамикой Vertex Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VERX

Дневной диапазон
23.78 25.64
Годовой диапазон
20.89 60.71
Предыдущее закрытие
23.96
Open
23.93
Bid
25.52
Ask
25.82
Low
23.78
High
25.64
Объем
5.013 K
Дневное изменение
6.51%
Месячное изменение
0.47%
6-месячное изменение
-27.21%
Годовое изменение
-34.06%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.