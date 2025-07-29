Валюты / VERX
VERX: Vertex Inc - Class A
25.52 USD 1.56 (6.51%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VERX за сегодня изменился на 6.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.78, а максимальная — 25.64.
Следите за динамикой Vertex Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VERX
Дневной диапазон
23.78 25.64
Годовой диапазон
20.89 60.71
- Предыдущее закрытие
- 23.96
- Open
- 23.93
- Bid
- 25.52
- Ask
- 25.82
- Low
- 23.78
- High
- 25.64
- Объем
- 5.013 K
- Дневное изменение
- 6.51%
- Месячное изменение
- 0.47%
- 6-месячное изменение
- -27.21%
- Годовое изменение
- -34.06%
