Devises / VERX
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VERX: Vertex Inc - Class A
25.15 USD 0.49 (1.91%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VERX a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.11 et à un maximum de 26.02.
Suivez la dynamique Vertex Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VERX Nouvelles
- Vertex, Inc. (VERX) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Vertex à la conférence Goldman Sachs : Initiatives stratégiques dans l’e-facturation et l’IA
- Vertex at Goldman Sachs Conference: Strategic Moves in E-Invoicing and AI
- Vertex stock hits 52-week low at $24.45 amid challenging year
- Vertex: Risks Remain After Price Reset (Rating Upgrade) (NASDAQ:VERX)
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on Sprinklr stock
- Citizens JMP reiterates Market Outperform rating on BlackLine stock
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on DocuSign stock
- Vertex stock price target maintained at $50 by Citizens JMP
- Why ChatGPT-5’s Stunning Launch Is Bad News for Many AI Stocks
- These Analysts Slash Their Forecasts On Vertex After Q2 Results - Vertex (NASDAQ:VERX)
- Stifel lowers Vertex stock price target to $25 amid macro softness
- DA Davidson assumes coverage on Vertex stock with Neutral rating
- Vertex stock price target lowered to $30 from $38 at BMO Capital
- Vertex stock price target lowered to $50 by Citizens JMP on mixed earnings
- Vertex, Inc. (VERX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Apple, Astera Surge Among Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Vertex stock hits 52-week low at 26.5 USD
- Here's What Key Metrics Tell Us About Vertex (VERX) Q2 Earnings
- Vertex (VERX) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Vertex earnings beat, revenue was in line with estimates
- AppFolio (APPF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Vertex (VERX) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- Nice (NICE) Moves 4.9% Higher: Will This Strength Last?
Range quotidien
25.11 26.02
Range Annuel
20.89 60.71
- Clôture Précédente
- 25.64
- Ouverture
- 25.71
- Bid
- 25.15
- Ask
- 25.45
- Plus Bas
- 25.11
- Plus Haut
- 26.02
- Volume
- 2.925 K
- Changement quotidien
- -1.91%
- Changement Mensuel
- -0.98%
- Changement à 6 Mois
- -28.27%
- Changement Annuel
- -35.01%
20 septembre, samedi