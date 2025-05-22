Divisas / UFPI
UFPI: UFP Industries Inc
97.12 USD 1.19 (1.21%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UFPI de hoy ha cambiado un -1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 96.00, mientras que el máximo ha alcanzado 101.06.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UFP Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
96.00 101.06
Rango anual
93.00 141.33
- Cierres anteriores
- 98.31
- Open
- 98.85
- Bid
- 97.12
- Ask
- 97.42
- Low
- 96.00
- High
- 101.06
- Volumen
- 827
- Cambio diario
- -1.21%
- Cambio mensual
- -2.70%
- Cambio a 6 meses
- -8.43%
- Cambio anual
- -25.86%
