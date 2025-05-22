货币 / UFPI
UFPI: UFP Industries Inc
99.05 USD 0.74 (0.75%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UFPI汇率已更改0.75%。当日，交易品种以低点99.05和高点99.61进行交易。
关注UFP Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
99.05 99.61
年范围
93.00 141.33
- 前一天收盘价
- 98.31
- 开盘价
- 99.31
- 卖价
- 99.05
- 买价
- 99.35
- 最低价
- 99.05
- 最高价
- 99.61
- 交易量
- 25
- 日变化
- 0.75%
- 月变化
- -0.77%
- 6个月变化
- -6.61%
- 年变化
- -24.39%
