UFPI: UFP Industries Inc

98.20 USD 1.08 (1.11%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UFPI hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.01 bis zu einem Hoch von 99.09 gehandelt.

Verfolgen Sie die UFP Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
97.01 99.09
Jahresspanne
93.00 141.33
Vorheriger Schlusskurs
97.12
Eröffnung
97.49
Bid
98.20
Ask
98.50
Tief
97.01
Hoch
99.09
Volumen
873
Tagesänderung
1.11%
Monatsänderung
-1.62%
6-Monatsänderung
-7.41%
Jahresänderung
-25.04%
