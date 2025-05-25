Währungen / UFPI
UFPI: UFP Industries Inc
98.20 USD 1.08 (1.11%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UFPI hat sich für heute um 1.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.01 bis zu einem Hoch von 99.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die UFP Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
97.01 99.09
Jahresspanne
93.00 141.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 97.12
- Eröffnung
- 97.49
- Bid
- 98.20
- Ask
- 98.50
- Tief
- 97.01
- Hoch
- 99.09
- Volumen
- 873
- Tagesänderung
- 1.11%
- Monatsänderung
- -1.62%
- 6-Monatsänderung
- -7.41%
- Jahresänderung
- -25.04%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K