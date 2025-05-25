Devises / UFPI
UFPI: UFP Industries Inc
95.32 USD 2.88 (2.93%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UFPI a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.14 et à un maximum de 97.89.
Suivez la dynamique UFP Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
UFPI Nouvelles
- Are Options Traders Betting on a Big Move in UFP Industries Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is UFP Industries (UFPI) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lumber prices are tumbling. Here’s what that means for the housing market now.
- Edge expands distribution partnership with ABMDA across US and Canada
- UFP Industries: Normalization Continues But Might End Soon (NASDAQ:UFPI)
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UFP Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:UFPI)
- Universal Forest Products stock price target held at $110 by DA Davidson
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- UFP Industries misses Q2 estimates amid soft market conditions
- Ufp Industries earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Loop Capital initiates Universal Forest Products stock with Hold rating
- Universal Forest stock hits 52-week low at $93.00
- Universal Forest stock hits 52-week low at $94.65
- UFP Factory Built acquires Idaho facility to expand western operations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- UFPI stock touches 52-week low at $95.76 amid market shifts
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
Range quotidien
95.14 97.89
Range Annuel
93.00 141.33
- Clôture Précédente
- 98.20
- Ouverture
- 97.89
- Bid
- 95.32
- Ask
- 95.62
- Plus Bas
- 95.14
- Plus Haut
- 97.89
- Volume
- 1.624 K
- Changement quotidien
- -2.93%
- Changement Mensuel
- -4.51%
- Changement à 6 Mois
- -10.13%
- Changement Annuel
- -27.24%
