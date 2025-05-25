CotationsSections
Devises / UFPI
Retour à Actions

UFPI: UFP Industries Inc

95.32 USD 2.88 (2.93%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UFPI a changé de -2.93% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 95.14 et à un maximum de 97.89.

Suivez la dynamique UFP Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UFPI Nouvelles

Range quotidien
95.14 97.89
Range Annuel
93.00 141.33
Clôture Précédente
98.20
Ouverture
97.89
Bid
95.32
Ask
95.62
Plus Bas
95.14
Plus Haut
97.89
Volume
1.624 K
Changement quotidien
-2.93%
Changement Mensuel
-4.51%
Changement à 6 Mois
-10.13%
Changement Annuel
-27.24%
20 septembre, samedi