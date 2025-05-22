Валюты / UFPI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UFPI: UFP Industries Inc
98.31 USD 0.98 (0.99%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UFPI за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.70, а максимальная — 99.78.
Следите за динамикой UFP Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UFPI
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Boise Cascade (BCC) Down 1.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Why Is UFP Industries (UFPI) Up 2.6% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Lumber prices are tumbling. Here’s what that means for the housing market now.
- Edge expands distribution partnership with ABMDA across US and Canada
- UFP Industries: Normalization Continues But Might End Soon (NASDAQ:UFPI)
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- UFP Industries, Inc. (UFPI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UFP Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:UFPI)
- Universal Forest Products stock price target held at $110 by DA Davidson
- UFP Industries (UFPI) Lags Q2 Earnings and Revenue Estimates
- UFP Industries misses Q2 estimates amid soft market conditions
- Ufp Industries earnings missed by $0.16, revenue fell short of estimates
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Loop Capital initiates Universal Forest Products stock with Hold rating
- Universal Forest stock hits 52-week low at $93.00
- Universal Forest stock hits 52-week low at $94.65
- UFP Factory Built acquires Idaho facility to expand western operations
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- UFPI stock touches 52-week low at $95.76 amid market shifts
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- DA Davidson holds Universal Forest stock at Neutral, $110 target
Дневной диапазон
97.70 99.78
Годовой диапазон
93.00 141.33
- Предыдущее закрытие
- 99.29
- Open
- 99.10
- Bid
- 98.31
- Ask
- 98.61
- Low
- 97.70
- High
- 99.78
- Объем
- 539
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -1.51%
- 6-месячное изменение
- -7.31%
- Годовое изменение
- -24.95%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.