Divisas / TFIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TFIN: Triumph Financial Inc
57.10 USD 0.90 (1.55%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TFIN de hoy ha cambiado un -1.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 56.91, mientras que el máximo ha alcanzado 60.22.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Triumph Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFIN News
- U.S. Bank Stocks Outperform In August With Widespread Rally
- Opinion: Why small-cap stocks just might be the market’s new ‘Magnificent Seven’
- Triumph's True Value Is Hidden (NYSE:TFIN)
- Triumph Financial announces workforce reduction and cost saving measures
- Triumph Financial: A Fascinating Firm That's Too Pricey For My Liking (NASDAQ:TFIN)
- Triumph Financial price target raised to $63 from $56 at DA Davidson
- Triumph Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TFIN)
- Triumph Financial, Inc. (TFIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Triumph Bancorp beats Q2 2025 EPS forecasts
- Triumph Financial stock shows mixed results amid freight market challenges
- Triumph Financial Q2 2025 slides: rebounding from Q1 with multi-segment growth strategy
- Triumph Bancorp earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
- ASML, Johnson & Johnson, Bank of America set to report earnings Wednesday
- Thrivent Small Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q1 2025 Commentary
- Triumph Financial, Inc. (TFIN) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- This Westlake Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Evertec (NYSE:EVTC), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX)
Rango diario
56.91 60.22
Rango anual
42.93 110.56
- Cierres anteriores
- 58.00
- Open
- 58.80
- Bid
- 57.10
- Ask
- 57.40
- Low
- 56.91
- High
- 60.22
- Volumen
- 414
- Cambio diario
- -1.55%
- Cambio mensual
- -4.99%
- Cambio a 6 meses
- -0.16%
- Cambio anual
- -27.26%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B