货币 / TFIN
TFIN: Triumph Financial Inc
58.25 USD 0.25 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TFIN汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点58.08和高点59.31进行交易。
关注Triumph Financial Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
58.08 59.31
年范围
42.93 110.56
- 前一天收盘价
- 58.00
- 开盘价
- 58.80
- 卖价
- 58.25
- 买价
- 58.55
- 最低价
- 58.08
- 最高价
- 59.31
- 交易量
- 93
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- -3.08%
- 6个月变化
- 1.85%
- 年变化
- -25.80%
