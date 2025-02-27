Валюты / TFIN
TFIN: Triumph Financial Inc
58.00 USD 1.05 (1.78%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFIN за сегодня изменился на -1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.87, а максимальная — 59.18.
Следите за динамикой Triumph Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
56.87 59.18
Годовой диапазон
42.93 110.56
- Предыдущее закрытие
- 59.05
- Open
- 59.18
- Bid
- 58.00
- Ask
- 58.30
- Low
- 56.87
- High
- 59.18
- Объем
- 267
- Дневное изменение
- -1.78%
- Месячное изменение
- -3.49%
- 6-месячное изменение
- 1.42%
- Годовое изменение
- -26.11%
