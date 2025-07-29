Divisas / SYY
SYY: Sysco Corporation
82.46 USD 0.93 (1.14%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SYY de hoy ha cambiado un 1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 81.46, mientras que el máximo ha alcanzado 82.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sysco Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
81.46 82.85
Rango anual
67.12 83.15
- Cierres anteriores
- 81.53
- Open
- 81.46
- Bid
- 82.46
- Ask
- 82.76
- Low
- 81.46
- High
- 82.85
- Volumen
- 7.978 K
- Cambio diario
- 1.14%
- Cambio mensual
- 2.24%
- Cambio a 6 meses
- 9.65%
- Cambio anual
- 5.88%
