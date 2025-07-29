Валюты / SYY
SYY: Sysco Corporation
81.53 USD 1.66 (2.08%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYY за сегодня изменился на 2.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 79.87, а максимальная — 81.63.
Следите за динамикой Sysco Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
79.87 81.63
Годовой диапазон
67.12 83.15
- Предыдущее закрытие
- 79.87
- Open
- 80.30
- Bid
- 81.53
- Ask
- 81.83
- Low
- 79.87
- High
- 81.63
- Объем
- 7.289 K
- Дневное изменение
- 2.08%
- Месячное изменение
- 1.09%
- 6-месячное изменение
- 8.42%
- Годовое изменение
- 4.69%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.