SYY: Sysco Corporation
81.93 USD 0.53 (0.64%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYY hat sich für heute um -0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.95 bis zu einem Hoch von 82.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sysco Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
80.95 82.34
Jahresspanne
67.12 83.15
- Vorheriger Schlusskurs
- 82.46
- Eröffnung
- 82.14
- Bid
- 81.93
- Ask
- 82.23
- Tief
- 80.95
- Hoch
- 82.34
- Volumen
- 6.981 K
- Tagesänderung
- -0.64%
- Monatsänderung
- 1.59%
- 6-Monatsänderung
- 8.95%
- Jahresänderung
- 5.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K