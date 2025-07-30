Valute / SYY
SYY: Sysco Corporation
82.41 USD 0.48 (0.59%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SYY ha avuto una variazione del 0.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 81.97 e ad un massimo di 83.23.
Segui le dinamiche di Sysco Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
SYY News
- Il titolo di Sysco Corporation raggiunge il massimo di 52 settimane a 83,23 USD
- Sysco Corporation stock hits 52-week high at 83.23 USD
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Sysco alla Conferenza Wells Fargo: Ottimismo e Crescita Strategica
- Sysco at Wells Fargo Conference: Optimism and Strategic Growth
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Sysco enters new $3 billion credit agreement with option to increase to $4 billion
- Sysco Corporation stock hits 52-week high at 82.72 USD
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SYY)
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Sysco at Barclays Conference: Strategic Growth and Stability
- Why Is B&G Foods (BGS) Up 9% Since Last Earnings Report?
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Moody’s changes Sysco’s outlook to negative amid weakened credit metrics
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Sysco declares $0.54 quarterly dividend payable in October
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Sysco stock hits 52-week high at 82.29 USD
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $87 on operational initiatives
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $85 on progress toward inflection points
- Amazon To Rally More Than 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Armstrong World Indus (NYSE:AWI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Sysco Posts 6.5% EPS Beat in Q4
- Sysco stock price target lowered to $90 by UBS on one-time issues
Intervallo Giornaliero
81.97 83.23
Intervallo Annuale
67.12 83.23
- Chiusura Precedente
- 81.93
- Apertura
- 82.14
- Bid
- 82.41
- Ask
- 82.71
- Minimo
- 81.97
- Massimo
- 83.23
- Volume
- 7.900 K
- Variazione giornaliera
- 0.59%
- Variazione Mensile
- 2.18%
- Variazione Semestrale
- 9.59%
- Variazione Annuale
- 5.82%
20 settembre, sabato