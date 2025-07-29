货币 / SYY
SYY: Sysco Corporation
81.53 USD 1.66 (2.08%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SYY汇率已更改2.08%。当日，交易品种以低点79.87和高点81.63进行交易。
关注Sysco Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SYY新闻
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Sysco公司在富国银行会议上：展现乐观态度和战略增长计划
- Sysco at Wells Fargo Conference: Optimism and Strategic Growth
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Sysco enters new $3 billion credit agreement with option to increase to $4 billion
- Sysco Corporation stock hits 52-week high at 82.72 USD
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SYY)
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Sysco at Barclays Conference: Strategic Growth and Stability
- Why Is B&G Foods (BGS) Up 9% Since Last Earnings Report?
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Moody’s changes Sysco’s outlook to negative amid weakened credit metrics
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Sysco declares $0.54 quarterly dividend payable in October
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Sysco stock hits 52-week high at 82.29 USD
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $87 on operational initiatives
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $85 on progress toward inflection points
- Amazon To Rally More Than 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Armstrong World Indus (NYSE:AWI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Sysco Posts 6.5% EPS Beat in Q4
- Sysco stock price target lowered to $90 by UBS on one-time issues
- Barclays raises Sysco stock price target to $82 on improved case growth
- Why Sysco Corporation Stock Dropped Today
日范围
79.87 81.63
年范围
67.12 83.15
- 前一天收盘价
- 79.87
- 开盘价
- 80.30
- 卖价
- 81.53
- 买价
- 81.83
- 最低价
- 79.87
- 最高价
- 81.63
- 交易量
- 7.289 K
- 日变化
- 2.08%
- 月变化
- 1.09%
- 6个月变化
- 8.42%
- 年变化
- 4.69%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值