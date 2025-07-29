통화 / SYY
SYY: Sysco Corporation
82.41 USD 0.48 (0.59%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SYY 환율이 오늘 0.59%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 81.97이고 고가는 83.23이었습니다.
Sysco Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
81.97 83.23
년간 변동
67.12 83.23
- 이전 종가
- 81.93
- 시가
- 82.14
- Bid
- 82.41
- Ask
- 82.71
- 저가
- 81.97
- 고가
- 83.23
- 볼륨
- 7.900 K
- 일일 변동
- 0.59%
- 월 변동
- 2.18%
- 6개월 변동
- 9.59%
- 년간 변동율
- 5.82%
