CotationsSections
Devises / SYY
Retour à Actions

SYY: Sysco Corporation

82.41 USD 0.48 (0.59%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SYY a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.97 et à un maximum de 83.23.

Suivez la dynamique Sysco Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SYY Nouvelles

Range quotidien
81.97 83.23
Range Annuel
67.12 83.23
Clôture Précédente
81.93
Ouverture
82.14
Bid
82.41
Ask
82.71
Plus Bas
81.97
Plus Haut
83.23
Volume
7.900 K
Changement quotidien
0.59%
Changement Mensuel
2.18%
Changement à 6 Mois
9.59%
Changement Annuel
5.82%
20 septembre, samedi