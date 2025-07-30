Devises / SYY
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SYY: Sysco Corporation
82.41 USD 0.48 (0.59%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SYY a changé de 0.59% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 81.97 et à un maximum de 83.23.
Suivez la dynamique Sysco Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYY Nouvelles
- L’action de Sysco Corporation atteint un sommet de 52 semaines à 83,23 USD
- Sysco Corporation stock hits 52-week high at 83.23 USD
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Wells Fargo 8th Annual Consumer Conference Transcript
- Sysco à la conférence Wells Fargo : optimisme et croissance stratégique
- Sysco at Wells Fargo Conference: Optimism and Strategic Growth
- PBJ: Consumer Staples Dashboard For September 2025 (NYSEARCA:PBJ)
- Sysco enters new $3 billion credit agreement with option to increase to $4 billion
- Sysco Corporation stock hits 52-week high at 82.72 USD
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples Conference 2025 - Slideshow (NYSE:SYY)
- Sysco Corporation (SYY) Presents at Barclays 18th Annual Global Consumer Staples
- Sysco at Barclays Conference: Strategic Growth and Stability
- Why Is B&G Foods (BGS) Up 9% Since Last Earnings Report?
- Can Sysco's Strategic Efforts & Acquisitions Power Growth?
- Moody’s changes Sysco’s outlook to negative amid weakened credit metrics
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- Sysco declares $0.54 quarterly dividend payable in October
- Food PPI inflation slows in July but remains high, Truist notes
- Sysco stock hits 52-week high at 82.29 USD
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $87 on operational initiatives
- What Moved Markets This Week (NASDAQ:META)
- Guggenheim raises Sysco stock price target to $85 on progress toward inflection points
- Amazon To Rally More Than 8%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Armstrong World Indus (NYSE:AWI), Amazon.com (NASDAQ:AMZN)
- Sysco Posts 6.5% EPS Beat in Q4
- Sysco stock price target lowered to $90 by UBS on one-time issues
Range quotidien
81.97 83.23
Range Annuel
67.12 83.23
- Clôture Précédente
- 81.93
- Ouverture
- 82.14
- Bid
- 82.41
- Ask
- 82.71
- Plus Bas
- 81.97
- Plus Haut
- 83.23
- Volume
- 7.900 K
- Changement quotidien
- 0.59%
- Changement Mensuel
- 2.18%
- Changement à 6 Mois
- 9.59%
- Changement Annuel
- 5.82%
20 septembre, samedi