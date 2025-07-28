Divisas / SQNS
SQNS: Sequans Communications S.A. American Depositary Shares
9.52 USD 8.56 (891.67%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SQNS de hoy ha cambiado un 891.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.20, mientras que el máximo ha alcanzado 9.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sequans Communications S.A. American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
SQNS News
- Las acciones de Sequans Communications alcanzan un máximo de 52 semanas a 9,60 dólares
- JPMorgan rebaja acciones de CAMP4 Therapeutics a Neutral por largo plazo
- Camp4 Therapeutics recibe inversión de $4.5 millones de 5AM Ventures
- Objetivo de precio de las acciones de CAMP4 Therapeutics reducido a 12 dólares en Piper Sandler
- Sequans to change ADS ratio to 1:100 effective September 17
- Strategy Inc updates dividend adjustment framework for STRC preferred stock
- Sequans establishes $200 million ATM equity offering program
- Strategy Inc reports bitcoin purchases and at-the-market program updates
- Earnings call transcript: Sequans Communications Q1 2025 earnings miss triggers stock slide
- Northland initiates coverage on Sequans stock with Outperform rating
- Sequans Communications acquires 13 more bitcoins for $1.5 million
- Sequans buys 85 more bitcoins, bringing total holdings to 3,157 BTC
- Sequans reports Q2 2025 results, launches Bitcoin Treasury strategy
- Strategy Announces No New Bitcoin Purchases—But Here's Who Bought 755 BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
Rango diario
9.20 9.72
Rango anual
0.73 9.72
Cierres anteriores
0.96
- 0.96
Open
9.50
- 9.50
- Bid
- 9.52
- Ask
- 9.82
- Low
- 9.20
High
9.72
- 9.72
Volumen
453
- 453
Cambio diario
891.67%
- 891.67%
Cambio mensual
946.15%
- 946.15%
Cambio a 6 meses
342.79%
- 342.79%
Cambio anual
680.33%
- 680.33%
