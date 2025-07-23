Валюты / SQNS
SQNS: Sequans Communications S.A. American Depositary Shares
0.96 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SQNS за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.96, а максимальная — 0.99.
Следите за динамикой Sequans Communications S.A. American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SQNS
- Акции Sequans Communications достигли 52-недельного максимума в $9,60
- Sequans Communications stock hits 52-week high at $9.60
- JPMorgan понижает рейтинг акций CAMP4 Therapeutics до "нейтрального" из-за длительных сроков
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 Therapeutics получает инвестиции в размере $4,5 млн от 5AM Ventures VII, L.P.
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- Piper Sandler снизил целевую цену акций CAMP4 Therapeutics до $12
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- Sequans to change ADS ratio to 1:100 effective September 17
- Strategy Inc updates dividend adjustment framework for STRC preferred stock
- Sequans establishes $200 million ATM equity offering program
- Sequans launches $200 million equity program to fund bitcoin strategy
- Strategy Inc reports bitcoin purchases and at-the-market program updates
- Earnings call transcript: Sequans Communications Q1 2025 earnings miss triggers stock slide
- Northland initiates coverage on Sequans stock with Outperform rating
- Sequans Communications acquires 13 more bitcoins for $1.5 million
- Sequans buys 85 more bitcoins, bringing total holdings to 3,157 BTC
- Sequans reports Q2 2025 results, launches Bitcoin Treasury strategy
- Strategy Announces No New Bitcoin Purchases—But Here's Who Bought 755 BTC - Strategy (NASDAQ:MSTR)
- Sequans Communications acquires 755 bitcoins for $88.5 million
- Sequans buys 755 more bitcoins, now holds 3,072 BTC worth $358.5M
- Sequans partners with Swan Bitcoin for treasury management
- Sequans partners with Swan Bitcoin for treasury management strategy
- Sequans launches Iris RF transceivers for software defined radio
Дневной диапазон
0.96 0.99
Годовой диапазон
0.73 5.80
- Предыдущее закрытие
- 0.96
- Open
- 0.98
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Low
- 0.96
- High
- 0.99
- Объем
- 2.423 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 5.49%
- 6-месячное изменение
- -55.35%
- Годовое изменение
- -21.31%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.