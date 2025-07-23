Devises / SQNS
SQNS: Sequans Communications S.A. American Depositary Shares
9.83 USD 0.48 (4.66%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SQNS a changé de -4.66% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.71 et à un maximum de 10.08.
Suivez la dynamique Sequans Communications S.A. American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SQNS Nouvelles
- L’action de Sequans Communications atteint un sommet de 52 semaines à 9,60$
- Sequans Communications stock hits 52-week high at $9.60
- Sequans to change ADS ratio to 1:100 effective September 17
- Sequans establishes $200 million ATM equity offering program
- Sequans launches $200 million equity program to fund bitcoin strategy
- Earnings call transcript: Sequans Communications Q1 2025 earnings miss triggers stock slide
- Northland initiates coverage on Sequans stock with Outperform rating
- Sequans Communications acquires 13 more bitcoins for $1.5 million
- Sequans buys 85 more bitcoins, bringing total holdings to 3,157 BTC
- Sequans reports Q2 2025 results, launches Bitcoin Treasury strategy
- Sequans Communications acquires 755 bitcoins for $88.5 million
- Sequans buys 755 more bitcoins, now holds 3,072 BTC worth $358.5M
- Sequans partners with Swan Bitcoin for treasury management
- Sequans partners with Swan Bitcoin for treasury management strategy
- Sequans launches Iris RF transceivers for software defined radio
Range quotidien
9.71 10.08
Range Annuel
0.73 10.93
- Clôture Précédente
- 10.31
- Ouverture
- 10.00
- Bid
- 9.83
- Ask
- 10.13
- Plus Bas
- 9.71
- Plus Haut
- 10.08
- Volume
- 619
- Changement quotidien
- -4.66%
- Changement Mensuel
- 980.22%
- Changement à 6 Mois
- 357.21%
- Changement Annuel
- 705.74%
20 septembre, samedi