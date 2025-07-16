Divisas / RTH
RTH: VanEck Retail ETF
252.39 USD 0.19 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RTH de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 252.39, mientras que el máximo ha alcanzado 252.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Retail ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
252.39 252.75
Rango anual
206.24 253.65
- Cierres anteriores
- 252.20
- Open
- 252.47
- Bid
- 252.39
- Ask
- 252.69
- Low
- 252.39
- High
- 252.75
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 12.07%
- Cambio anual
- 16.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B