RTH: VanEck Retail ETF

252.39 USD 0.19 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RTH de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 252.39, mientras que el máximo ha alcanzado 252.75.

Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Retail ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
252.39 252.75
Rango anual
206.24 253.65
Cierres anteriores
252.20
Open
252.47
Bid
252.39
Ask
252.69
Low
252.39
High
252.75
Volumen
5
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
1.75%
Cambio a 6 meses
12.07%
Cambio anual
16.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
23.2
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
5.6
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
231 K
Pronós.
282 K
Prev.
264 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
1.920 M
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.927 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B