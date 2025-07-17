통화 / RTH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
RTH: VanEck Retail ETF
251.74 USD 0.51 (0.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RTH 환율이 오늘 -0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 251.45이고 고가는 251.94이었습니다.
VanEck Retail ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RTH News
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Retail ETF (RTH) Hits New 52-Week High
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- What Next for U.S. Retail ETFs?
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Big-Box Retailers Gear Up to Report This Week: ETFs in Focus
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Should You Invest in the VanEck Retail ETF (RTH)?
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- ETFs to Consider as Consumer Sentiment Improves in July
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- RTH: The Resilient Performer Of The Retail Industry (NASDAQ:RTH)
일일 변동 비율
251.45 251.94
년간 변동
206.24 253.65
- 이전 종가
- 252.25
- 시가
- 251.94
- Bid
- 251.74
- Ask
- 252.04
- 저가
- 251.45
- 고가
- 251.94
- 볼륨
- 16
- 일일 변동
- -0.20%
- 월 변동
- 1.49%
- 6개월 변동
- 11.78%
- 년간 변동율
- 15.93%
20 9월, 토요일