RTH: VanEck Retail ETF

251.74 USD 0.51 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RTH за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 251.45, а максимальная — 251.94.

Следите за динамикой VanEck Retail ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
251.45 251.94
Годовой диапазон
206.24 253.65
Предыдущее закрытие
252.25
Open
251.94
Bid
251.74
Ask
252.04
Low
251.45
High
251.94
Объем
16
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
1.49%
6-месячное изменение
11.78%
Годовое изменение
15.93%
21 сентября, воскресенье