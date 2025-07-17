Währungen / RTH
RTH: VanEck Retail ETF
251.74 USD 0.51 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RTH hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 251.45 bis zu einem Hoch von 251.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Retail ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
251.45 251.94
Jahresspanne
206.24 253.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 252.25
- Eröffnung
- 251.94
- Bid
- 251.74
- Ask
- 252.04
- Tief
- 251.45
- Hoch
- 251.94
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- 11.78%
- Jahresänderung
- 15.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K