RTH: VanEck Retail ETF

251.74 USD 0.51 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RTH hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 251.45 bis zu einem Hoch von 251.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Retail ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

RTH News

Tagesspanne
251.45 251.94
Jahresspanne
206.24 253.65
Vorheriger Schlusskurs
252.25
Eröffnung
251.94
Bid
251.74
Ask
252.04
Tief
251.45
Hoch
251.94
Volumen
16
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
11.78%
Jahresänderung
15.93%
