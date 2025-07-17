Devises / RTH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RTH: VanEck Retail ETF
251.74 USD 0.51 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RTH a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.45 et à un maximum de 251.94.
Suivez la dynamique VanEck Retail ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RTH Nouvelles
- Fed Cuts Rates & Hints at Two More Cuts in 2025: ETFs to Play
- Retail Sales Gain Steam in August: 4 ETF Areas to Win
- Retail Sales Up 0.6% In August, Higher Than Expected
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Retail ETF (RTH) Hits New 52-Week High
- What September Slump? 5 ETFs to Play Now
- What Next for U.S. Retail ETFs?
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- U.S. Economic Boom Or Bust? Indicators Every Investor Needs To Watch
- U.S. Inflation Trends And Consumer Behavior
- Q2 2025 U.S. Retail Scorecard – Update August 20, 2025
- Support For Stocks Builds Despite Mixed Data
- Consumer Health In The Spotlight Ahead Of Key Retail Earnings Reports
- Big-Box Retailers Gear Up to Report This Week: ETFs in Focus
- Real Retail Sales Continue To Run
- Retail Sales Up 0.5% In July, Slightly Lower Than Expected
- Should You Invest in the VanEck Retail ETF (RTH)?
- Q2 2025 U.S. Retail Preview: Retailers Shift Supply Chains Amid Tariff Pressures
- ETFs to Consider as Consumer Sentiment Improves in July
- Markets Weekly Outlook: July PMI Week, NZ Inflation And ECB's Rate Decision
- My Thoughts About Those June Retail Sales
- Tariffs, Schmarriffs
- Retail Sales Up 0.6% In June, Better Than Expected
- RTH: The Resilient Performer Of The Retail Industry (NASDAQ:RTH)
Range quotidien
251.45 251.94
Range Annuel
206.24 253.65
- Clôture Précédente
- 252.25
- Ouverture
- 251.94
- Bid
- 251.74
- Ask
- 252.04
- Plus Bas
- 251.45
- Plus Haut
- 251.94
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- 1.49%
- Changement à 6 Mois
- 11.78%
- Changement Annuel
- 15.93%
20 septembre, samedi