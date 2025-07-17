CotationsSections
RTH: VanEck Retail ETF

251.74 USD 0.51 (0.20%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RTH a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 251.45 et à un maximum de 251.94.

Suivez la dynamique VanEck Retail ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
251.45 251.94
Range Annuel
206.24 253.65
Clôture Précédente
252.25
Ouverture
251.94
Bid
251.74
Ask
252.04
Plus Bas
251.45
Plus Haut
251.94
Volume
16
Changement quotidien
-0.20%
Changement Mensuel
1.49%
Changement à 6 Mois
11.78%
Changement Annuel
15.93%
20 septembre, samedi