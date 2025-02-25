Divisas / REFI
REFI: Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
13.45 USD 0.04 (0.30%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REFI de hoy ha cambiado un 0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.43, mientras que el máximo ha alcanzado 13.67.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
13.43 13.67
Rango anual
12.77 16.29
- Cierres anteriores
- 13.41
- Open
- 13.46
- Bid
- 13.45
- Ask
- 13.75
- Low
- 13.43
- High
- 13.67
- Volumen
- 215
- Cambio diario
- 0.30%
- Cambio mensual
- -5.28%
- Cambio a 6 meses
- -8.19%
- Cambio anual
- -13.00%
