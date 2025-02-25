Валюты / REFI
REFI: Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc
13.41 USD 0.04 (0.30%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REFI за сегодня изменился на 0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.34, а максимальная — 13.58.
Следите за динамикой Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REFI
- Chicago Atlantic Real Estate Finance объявляет квартальные дивиденды в размере $0,47
- Chicago Atlantic Real Estate Finance declares $0.47 quarterly dividend
- New Strong Sell Stocks for September 11th
- Oil slips as market weighs end of US summer driving and India supply dilemma
- Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:REFI)
- Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Chicago Atlantic (REFI) Q2 EPS Beats 9%
- Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Chicago Atlantic Q2 2025 slides: Cannabis REIT reports improved interest income amid market challenges
- Chicago Atlantic Real Estate Finance earnings missed by $0.09, revenue fell short of estimates
- Community Financial System (CBU) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Innovative Industrial Properties Is A Cautious Buy (NYSE:IIPR)
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- American Express (AXP) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Chicago Atlantic Real Estate Finance Declares Common Stock Dividend of $0.47 for the Second Quarter of 2025
- Chicago Atlantic Real Estate Finance: Is The 13.5% Dividend Yield Safe? (NASDAQ:REFI)
- Chicago Atlantic BDC: Why High Yield Investors Should Consider This 11% Yield (LIEN)
- Trafigura's Puma Energy posts higher net profit, lower EBITDA, in 2024
- Contrarian Funds' $3.7 billion offer recommended as starting bid in Citgo parent auction
- Fed Looms As Sentiment Dims
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
Дневной диапазон
13.34 13.58
Годовой диапазон
12.77 16.29
- Предыдущее закрытие
- 13.37
- Open
- 13.40
- Bid
- 13.41
- Ask
- 13.71
- Low
- 13.34
- High
- 13.58
- Объем
- 315
- Дневное изменение
- 0.30%
- Месячное изменение
- -5.56%
- 6-месячное изменение
- -8.46%
- Годовое изменение
- -13.26%
