RATE: Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF
17.32 USD 0.04 (0.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RATE de hoy ha cambiado un -0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.32, mientras que el máximo ha alcanzado 17.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
RATE News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- A divided Fed is expected to settle on a 25-basis-point cut this week. The key question is, what comes next?
- Fed is almost certain to cut rates by 25 basis points after months of debate. Why are so many people unhappy with that?
- Fed officials struggle to explain slowing economy, adding to the sense a rate cut is coming
- Polish central bank seen cutting key rate by 25 bps on Wednesday: Reuters poll
- Fed’s Waller backs a series of interest-rate cuts over the next six months
- Powell just gambled big in Jackson Hole. Will it pay off?
- Why the first Fed rate cut in nine months would likely extend the stock market’s rally
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- Fed officials see inflation just around the corner — and think consumers will bear the burden, minutes show
- Sharp rise in airfare and food costs pushed UK inflation higher in July, denting rate cut hopes
- Will Powell use Jackson Hole speech to push back on hopes for September rate cut?
- Why these two Fed officials are cool to the idea of a September rate cut
- The two Fed dissenters say worries about labor market led them to push for lower rates
- Fed leaves interest rates unchanged despite pressure from Trump
- IMF lifts U.S. growth outlook on lower tariffs and upbeat markets
- Powell faces his most pivotal test yet: Trump pressure, Fed dissent and a sky-high stock market
- Trump says he had only a few people in mind to replace Powell, but Bessent now says it’s a ‘long list’
- Bessent tries to show Trump ‘he can get what he wants’ at the Fed without causing market turmoil
- Why Trump’s next Fed chair may not deliver the interest-rate cuts investors expect
- Fed’s Waller says labor market is weaker than it looks, justifying interest-rate cut this month
- Fed’s Williams says tariffs are pushing up inflation, and he expects even higher prices in coming months
- Door open for Fed to ease rates this year, minutes show
- Trump sends handwritten note to Powell pushing for dramatically lower interest rates
Rango diario
17.32 17.32
Rango anual
17.17 21.62
- Cierres anteriores
- 17.36
- Open
- 17.32
- Bid
- 17.32
- Ask
- 17.62
- Low
- 17.32
- High
- 17.32
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.23%
- Cambio mensual
- -0.06%
- Cambio a 6 meses
- -9.08%
- Cambio anual
- -3.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
- 23.2
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
- 5.6
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
- 231 K
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 264 K
12:30
USD
- Act.
- 1.920 M
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.927 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B