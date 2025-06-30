Währungen / RATE
RATE: Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF
17.32 USD 0.04 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RATE hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.32 bis zu einem Hoch von 17.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
RATE News
- Miran set to vote at this week’s Fed meeting. Here’s what to expect on Wednesday.
- A divided Fed is expected to settle on a 25-basis-point cut this week. The key question is, what comes next?
- Fed is almost certain to cut rates by 25 basis points after months of debate. Why are so many people unhappy with that?
- Fed officials struggle to explain slowing economy, adding to the sense a rate cut is coming
- Polish central bank seen cutting key rate by 25 bps on Wednesday: Reuters poll
- Fed’s Waller backs a series of interest-rate cuts over the next six months
- Powell just gambled big in Jackson Hole. Will it pay off?
- Why the first Fed rate cut in nine months would likely extend the stock market’s rally
- Who is Lisa Cook? A closer look at Trump’s new target at the Federal Reserve.
- Fed officials see inflation just around the corner — and think consumers will bear the burden, minutes show
- Sharp rise in airfare and food costs pushed UK inflation higher in July, denting rate cut hopes
- Will Powell use Jackson Hole speech to push back on hopes for September rate cut?
- Why these two Fed officials are cool to the idea of a September rate cut
- The two Fed dissenters say worries about labor market led them to push for lower rates
- Fed leaves interest rates unchanged despite pressure from Trump
- IMF lifts U.S. growth outlook on lower tariffs and upbeat markets
- Powell faces his most pivotal test yet: Trump pressure, Fed dissent and a sky-high stock market
- Trump says he had only a few people in mind to replace Powell, but Bessent now says it’s a ‘long list’
- Bessent tries to show Trump ‘he can get what he wants’ at the Fed without causing market turmoil
- Why Trump’s next Fed chair may not deliver the interest-rate cuts investors expect
- Fed’s Waller says labor market is weaker than it looks, justifying interest-rate cut this month
- Fed’s Williams says tariffs are pushing up inflation, and he expects even higher prices in coming months
- Door open for Fed to ease rates this year, minutes show
- Trump sends handwritten note to Powell pushing for dramatically lower interest rates
Tagesspanne
17.32 17.32
Jahresspanne
17.17 21.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.36
- Eröffnung
- 17.32
- Bid
- 17.32
- Ask
- 17.62
- Tief
- 17.32
- Hoch
- 17.32
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- -0.06%
- 6-Monatsänderung
- -9.08%
- Jahresänderung
- -3.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K