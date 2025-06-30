KurseKategorien
Währungen / RATE
RATE: Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF

17.32 USD 0.04 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RATE hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.32 bis zu einem Hoch von 17.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Interest Rate Hedge ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
17.32 17.32
Jahresspanne
17.17 21.62
Vorheriger Schlusskurs
17.36
Eröffnung
17.32
Bid
17.32
Ask
17.62
Tief
17.32
Hoch
17.32
Volumen
1
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
-0.06%
6-Monatsänderung
-9.08%
Jahresänderung
-3.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K