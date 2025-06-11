Divisas / PATK
PATK: Patrick Industries Inc
106.12 USD 1.38 (1.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PATK de hoy ha cambiado un -1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.73, mientras que el máximo ha alcanzado 109.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Patrick Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
105.73 109.97
Rango anual
72.99 116.78
- Cierres anteriores
- 107.50
- Open
- 107.72
- Bid
- 106.12
- Ask
- 106.42
- Low
- 105.73
- High
- 109.97
- Volumen
- 895
- Cambio diario
- -1.28%
- Cambio mensual
- -3.99%
- Cambio a 6 meses
- 26.45%
- Cambio anual
- 12.83%
