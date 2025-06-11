CotizacionesSecciones
Divisas / PATK
Volver a Acciones

PATK: Patrick Industries Inc

106.12 USD 1.38 (1.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PATK de hoy ha cambiado un -1.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.73, mientras que el máximo ha alcanzado 109.97.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Patrick Industries Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PATK News

Rango diario
105.73 109.97
Rango anual
72.99 116.78
Cierres anteriores
107.50
Open
107.72
Bid
106.12
Ask
106.42
Low
105.73
High
109.97
Volumen
895
Cambio diario
-1.28%
Cambio mensual
-3.99%
Cambio a 6 meses
26.45%
Cambio anual
12.83%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B