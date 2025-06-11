KurseKategorien
PATK: Patrick Industries Inc

107.41 USD 1.29 (1.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PATK hat sich für heute um 1.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 106.02 bis zu einem Hoch von 108.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Patrick Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
106.02 108.21
Jahresspanne
72.99 116.78
Vorheriger Schlusskurs
106.12
Eröffnung
106.37
Bid
107.41
Ask
107.71
Tief
106.02
Hoch
108.21
Volumen
458
Tagesänderung
1.22%
Monatsänderung
-2.82%
6-Monatsänderung
27.99%
Jahresänderung
14.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K