PATK: Patrick Industries Inc
107.50 USD 2.50 (2.27%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PATK за сегодня изменился на -2.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.07, а максимальная — 111.31.
Следите за динамикой Patrick Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PATK
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Patrick Industries stock reaches all-time high at 115.2 USD
- Patrick Industries director Kitson sells $515k in stock
- Patrick Industries’ president Rodino sells $2.47 million in stock
- Ellis, president at Patrick Industries, sells $2.36 million in stock
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Thursday’s Insider Activity: Top Buys and Sells in US Stocks
- Patrick Industries declares $0.40 per share quarterly dividend
- Andy Nemeth, Patrick Industries CEO, sells $2.76m in shares
- Patrick Industries stock hits all-time high at 103.99 USD
- Patrick Industries stock price target raised to $110 by BMO Capital
- Earnings call transcript: Patrick Industries sees Q2 2025 earnings beat, stock dips
- Patrick Industries (PATK) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Patrick Industries (PATK) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Patrick earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Patrick Industries stock hits all-time high at 102.86 USD
- Patrick Industries Stock Sees Relative Strength Rating Upgrade
- Analysts Estimate Patrick Industries (PATK) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Patrick Industries stock hits all-time high at 100.62 USD
- Patrick Industries stock hits all-time high at 98.92 USD
- Standard Motor Products Stock: The Ride Isn't Over (NYSE:SMP)
- AMG GW&K Small Cap Core Fund Q1 2025 Commentary
- Patrick Industries director Forbes sells $263k in stock
- KeyBanc reiterates Patrick Industries stock rating on diversification
Дневной диапазон
107.07 111.31
Годовой диапазон
72.99 116.78
- Предыдущее закрытие
- 110.00
- Open
- 109.92
- Bid
- 107.50
- Ask
- 107.80
- Low
- 107.07
- High
- 111.31
- Объем
- 414
- Дневное изменение
- -2.27%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- 28.10%
- Годовое изменение
- 14.30%
