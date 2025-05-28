Divisas / OBIO
OBIO: Orchestra BioMed Holdings Inc
2.46 USD 0.07 (2.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OBIO de hoy ha cambiado un -2.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.45, mientras que el máximo ha alcanzado 2.57.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Orchestra BioMed Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
OBIO News
- Piper Sandler reitera calificación de Sobreponderación para acciones de DexCom
- Piper Sandler mantiene calificación de Sobreponderación para acciones de Orchestra BioMed
- Las acciones de Medtronic enfrentan ligeros obstáculos mientras Piper Sandler mantiene Neutral
- Orchestra BioMed stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Orchestra BioMed reports positive data on blood pressure therapy
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- AVIM therapy shows promise for patients with diastolic dysfunction
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Orchestra BioMed director Hochman buys $55,000 in OBIO stock
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orchestra BioMed announces public offering of common stock
- Ocean Biomedical to be delisted from Nasdaq following appeal denial
- Orchestra BioMed Showcases AVIM Therapy as Purpose-Built Solution for Hypertensive Heart Disease at CSI Frankfurt 2025
- Orchestra BioMed: 2 Best-In-Class Devices And Promising Partnerships
Rango diario
2.45 2.57
Rango anual
2.37 6.50
- Cierres anteriores
- 2.53
- Open
- 2.54
- Bid
- 2.46
- Ask
- 2.76
- Low
- 2.45
- High
- 2.57
- Volumen
- 267
- Cambio diario
- -2.77%
- Cambio mensual
- -8.89%
- Cambio a 6 meses
- -36.10%
- Cambio anual
- -51.76%
