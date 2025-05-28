QuotazioniSezioni
OBIO: Orchestra BioMed Holdings Inc

2.44 USD 0.07 (2.79%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OBIO ha avuto una variazione del -2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.42 e ad un massimo di 2.52.

Segui le dinamiche di Orchestra BioMed Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.42 2.52
Intervallo Annuale
2.37 6.50
Chiusura Precedente
2.51
Apertura
2.50
Bid
2.44
Ask
2.74
Minimo
2.42
Massimo
2.52
Volume
332
Variazione giornaliera
-2.79%
Variazione Mensile
-9.63%
Variazione Semestrale
-36.62%
Variazione Annuale
-52.16%
