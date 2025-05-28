Valute / OBIO
OBIO: Orchestra BioMed Holdings Inc
2.44 USD 0.07 (2.79%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OBIO ha avuto una variazione del -2.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.42 e ad un massimo di 2.52.
Segui le dinamiche di Orchestra BioMed Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
OBIO News
- Medtronic riceve l’approvazione FDA per dispositivo contro l’incontinenza urinaria
- Piper Sandler riconferma il rating Overweight per le azioni DexCom
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Orchestra BioMed stock
- Medtronic stock faces slight headwinds as Piper Sandler maintains Neutral
- Orchestra BioMed stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Orchestra BioMed reports positive data on blood pressure therapy
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- AVIM therapy shows promise for patients with diastolic dysfunction
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Orchestra BioMed director Hochman buys $55,000 in OBIO stock
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orchestra BioMed announces public offering of common stock
- Ocean Biomedical to be delisted from Nasdaq following appeal denial
- Orchestra BioMed Showcases AVIM Therapy as Purpose-Built Solution for Hypertensive Heart Disease at CSI Frankfurt 2025
- Orchestra BioMed: 2 Best-In-Class Devices And Promising Partnerships
Intervallo Giornaliero
2.42 2.52
Intervallo Annuale
2.37 6.50
- Chiusura Precedente
- 2.51
- Apertura
- 2.50
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Minimo
- 2.42
- Massimo
- 2.52
- Volume
- 332
- Variazione giornaliera
- -2.79%
- Variazione Mensile
- -9.63%
- Variazione Semestrale
- -36.62%
- Variazione Annuale
- -52.16%
21 settembre, domenica