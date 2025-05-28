Валюты / OBIO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OBIO: Orchestra BioMed Holdings Inc
2.53 USD 0.07 (2.69%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OBIO за сегодня изменился на -2.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.50, а максимальная — 2.63.
Следите за динамикой Orchestra BioMed Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OBIO
- Piper Sandler подтверждает рейтинг DexCom на уровне "Выше рынка"
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Piper Sandler подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Orchestra BioMed
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Orchestra BioMed stock
- Medtronic stock faces slight headwinds as Piper Sandler maintains Neutral
- Orchestra BioMed stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Orchestra BioMed reports positive data on blood pressure therapy
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- AVIM therapy shows promise for patients with diastolic dysfunction
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Orchestra BioMed director Hochman buys $55,000 in OBIO stock
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orchestra BioMed announces public offering of common stock
- Ocean Biomedical to be delisted from Nasdaq following appeal denial
- Orchestra BioMed Showcases AVIM Therapy as Purpose-Built Solution for Hypertensive Heart Disease at CSI Frankfurt 2025
- Orchestra BioMed: 2 Best-In-Class Devices And Promising Partnerships
Дневной диапазон
2.50 2.63
Годовой диапазон
2.37 6.50
- Предыдущее закрытие
- 2.60
- Open
- 2.60
- Bid
- 2.53
- Ask
- 2.83
- Low
- 2.50
- High
- 2.63
- Объем
- 350
- Дневное изменение
- -2.69%
- Месячное изменение
- -6.30%
- 6-месячное изменение
- -34.29%
- Годовое изменение
- -50.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.