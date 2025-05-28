Währungen / OBIO
OBIO: Orchestra BioMed Holdings Inc
2.47 USD 0.04 (1.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OBIO hat sich für heute um -1.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.44 bis zu einem Hoch von 2.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die Orchestra BioMed Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OBIO News
- Medtronic erhält FDA-Zulassung für Implantat gegen Harninkontinenz
- DexCom stock rating reiterated at Overweight by Piper Sandler
- Piper Sandler bestätigt "Overweight"-Rating für Orchestra BioMed
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Orchestra BioMed stock
- Piper Sandler bestätigt ’Neutral’-Rating für Medtronic und verweist auf leichten Gegenwind/n
- Medtronic stock faces slight headwinds as Piper Sandler maintains Neutral
- Orchestra BioMed stock price target lowered to $10 at H.C. Wainwright
- Orchestra BioMed reports positive data on blood pressure therapy
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Wednesday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Agilon Health (NYSE:AGL)
- Orchestra BioMed stock rating downgraded to Neutral from Buy by BTIG
- AVIM therapy shows promise for patients with diastolic dysfunction
- Orchestra BioMed Holdings, Inc. (OBIO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Orchestra BioMed director Hochman buys $55,000 in OBIO stock
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Orchestra BioMed announces public offering of common stock
- Ocean Biomedical to be delisted from Nasdaq following appeal denial
- Orchestra BioMed Showcases AVIM Therapy as Purpose-Built Solution for Hypertensive Heart Disease at CSI Frankfurt 2025
- Orchestra BioMed: 2 Best-In-Class Devices And Promising Partnerships
Tagesspanne
2.44 2.52
Jahresspanne
2.37 6.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.51
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.47
- Ask
- 2.77
- Tief
- 2.44
- Hoch
- 2.52
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- -1.59%
- Monatsänderung
- -8.52%
- 6-Monatsänderung
- -35.84%
- Jahresänderung
- -51.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K