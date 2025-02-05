Divisas / LVWR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LVWR: LiveWire Group Inc
5.38 USD 0.08 (1.51%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LVWR de hoy ha cambiado un 1.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.11, mientras que el máximo ha alcanzado 5.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas LiveWire Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVWR News
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LiveWire Group appoints Jennifer Hoover as head accounting officer
- Beware Of LiveWire's Rally, The Company Has An Uphill Battle (LVWR)
- LiveWire Group Announces Board Member Resignation
- Livewire group director Garcia sells shares worth $740,421
- Livewire group CFO sells $215,000 in stock
- Livewire group head of product sells $49,000 in stock
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- CrowdStrike, GameStop To Report Earnings Next Week
- LiveWire stock validates InvestingPro’s undervalued assessment with 80% gain
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Harley-Davidson Boardroom Turmoil: Director Resigns, Demands CEO Jochen Zeitz Step Down Over 'Cultural Depletion' And Brand Decline - Harley-Davidson (NYSE:HOG), LiveWire Gr (NYSE:LVWR)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.11 5.56
Rango anual
0.93 9.04
- Cierres anteriores
- 5.30
- Open
- 5.11
- Bid
- 5.38
- Ask
- 5.68
- Low
- 5.11
- High
- 5.56
- Volumen
- 312
- Cambio diario
- 1.51%
- Cambio mensual
- 46.99%
- Cambio a 6 meses
- 165.02%
- Cambio anual
- -13.09%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B