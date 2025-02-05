Währungen / LVWR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
LVWR: LiveWire Group Inc
5.55 USD 0.09 (1.60%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LVWR hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.53 bis zu einem Hoch von 5.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die LiveWire Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVWR News
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LiveWire Group appoints Jennifer Hoover as head accounting officer
- Beware Of LiveWire's Rally, The Company Has An Uphill Battle (LVWR)
- LiveWire Group Announces Board Member Resignation
- Livewire group director Garcia sells shares worth $740,421
- Livewire group CFO sells $215,000 in stock
- Livewire group head of product sells $49,000 in stock
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- CrowdStrike, GameStop To Report Earnings Next Week
- LiveWire stock validates InvestingPro’s undervalued assessment with 80% gain
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Harley-Davidson Boardroom Turmoil: Director Resigns, Demands CEO Jochen Zeitz Step Down Over 'Cultural Depletion' And Brand Decline - Harley-Davidson (NYSE:HOG), LiveWire Gr (NYSE:LVWR)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.53 5.60
Jahresspanne
0.93 9.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.64
- Eröffnung
- 5.56
- Bid
- 5.55
- Ask
- 5.85
- Tief
- 5.53
- Hoch
- 5.60
- Volumen
- 17
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- 51.64%
- 6-Monatsänderung
- 173.40%
- Jahresänderung
- -10.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K