货币 / LVWR
LVWR: LiveWire Group Inc
5.30 USD 0.04 (0.76%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LVWR汇率已更改0.76%。当日，交易品种以低点5.04和高点5.36进行交易。
关注LiveWire Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
LVWR新闻
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LiveWire Group appoints Jennifer Hoover as head accounting officer
- Beware Of LiveWire's Rally, The Company Has An Uphill Battle (LVWR)
- LiveWire Group Announces Board Member Resignation
- Livewire group director Garcia sells shares worth $740,421
- Livewire group CFO sells $215,000 in stock
- Livewire group head of product sells $49,000 in stock
- LiveWire stock validates InvestingPro’s undervalued assessment with 80% gain
- Harley-Davidson Boardroom Turmoil: Director Resigns, Demands CEO Jochen Zeitz Step Down Over 'Cultural Depletion' And Brand Decline - Harley-Davidson (NYSE:HOG), LiveWire Gr (NYSE:LVWR)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.04 5.36
年范围
0.93 9.04
- 前一天收盘价
- 5.26
- 开盘价
- 5.15
- 卖价
- 5.30
- 买价
- 5.60
- 最低价
- 5.04
- 最高价
- 5.36
- 交易量
- 401
- 日变化
- 0.76%
- 月变化
- 44.81%
- 6个月变化
- 161.08%
- 年变化
- -14.38%
