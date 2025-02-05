통화 / LVWR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
LVWR: LiveWire Group Inc
5.28 USD 0.36 (6.38%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LVWR 환율이 오늘 -6.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.17이고 고가는 5.60이었습니다.
LiveWire Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LVWR News
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Rapport Therapeutics, Planet Labs, QuantumScape, EchoStar And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), ASE Technology Holding Co (NYSE:ASX)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- LiveWire Group appoints Jennifer Hoover as head accounting officer
- Beware Of LiveWire's Rally, The Company Has An Uphill Battle (LVWR)
- LiveWire Group Announces Board Member Resignation
- Livewire group director Garcia sells shares worth $740,421
- Livewire group CFO sells $215,000 in stock
- Livewire group head of product sells $49,000 in stock
- SailPoint Posts Upbeat Earnings, Joins Ouster, Dave & Buster's Entertainment And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Advantage Solutions (NASDAQ:ADV), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- CrowdStrike, GameStop To Report Earnings Next Week
- LiveWire stock validates InvestingPro’s undervalued assessment with 80% gain
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- Harley-Davidson Boardroom Turmoil: Director Resigns, Demands CEO Jochen Zeitz Step Down Over 'Cultural Depletion' And Brand Decline - Harley-Davidson (NYSE:HOG), LiveWire Gr (NYSE:LVWR)
- LiveWire Group, Inc. (LVWR) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
5.17 5.60
년간 변동
0.93 9.04
- 이전 종가
- 5.64
- 시가
- 5.56
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- 저가
- 5.17
- 고가
- 5.60
- 볼륨
- 344
- 일일 변동
- -6.38%
- 월 변동
- 44.26%
- 6개월 변동
- 160.10%
- 년간 변동율
- -14.70%
20 9월, 토요일