Valute / LVWR
LVWR: LiveWire Group Inc
5.28 USD 0.36 (6.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LVWR ha avuto una variazione del -6.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.17 e ad un massimo di 5.60.
Segui le dinamiche di LiveWire Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LVWR News
Intervallo Giornaliero
5.17 5.60
Intervallo Annuale
0.93 9.04
- Chiusura Precedente
- 5.64
- Apertura
- 5.56
- Bid
- 5.28
- Ask
- 5.58
- Minimo
- 5.17
- Massimo
- 5.60
- Volume
- 344
- Variazione giornaliera
- -6.38%
- Variazione Mensile
- 44.26%
- Variazione Semestrale
- 160.10%
- Variazione Annuale
- -14.70%
20 settembre, sabato