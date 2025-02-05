QuotazioniSezioni
LVWR: LiveWire Group Inc

5.28 USD 0.36 (6.38%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LVWR ha avuto una variazione del -6.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.17 e ad un massimo di 5.60.

Segui le dinamiche di LiveWire Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.17 5.60
Intervallo Annuale
0.93 9.04
Chiusura Precedente
5.64
Apertura
5.56
Bid
5.28
Ask
5.58
Minimo
5.17
Massimo
5.60
Volume
344
Variazione giornaliera
-6.38%
Variazione Mensile
44.26%
Variazione Semestrale
160.10%
Variazione Annuale
-14.70%
20 settembre, sabato